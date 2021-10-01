Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi - Haberler
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Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Ziraat Odası Başkanlığınca ilçeye yeni yapılan hububat Selektör Eleme Tesisini; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Ziraat Odası Başkanlığınca ilçeye yeni yapılan hububat Selektör Eleme Tesisini; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Ziraat Odası Başkanlığınca, Tomarzalı çiftçilerin hububat tohumlarının rahatça eleyebileceği Selektör Eleme Tesisi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı, yapılan Hububat Selektör Eleme Tesisini yerinde incelemek için ilçeye geldi. Daire Başkanı Sarantı'ya Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant eşlik etti.

Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant yapmış olduğu açıklamada; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Ziraat Odası Başkanlığınca ortaklaşa yapmış olduğumuz saatte 5 ton eleme kapasiteli Selektör Eleme Tesisimiz Ziraat Odamıza ait arazi içerisine yapılmıştır. Tomarza Ziraat Odası olarak desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesine teşekkür ederim. Selektör Eleme Tesisimiz hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi

Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi

Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi

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Haber: Tomarza'da selektör eleme tesisi incelendi - Haberler
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