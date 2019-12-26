Tomarza Belediyesi esnafla toplantı düzenledi
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Tomarza Belediyesi esnafla toplantı düzenledi

Tomarza Belediyesi ile Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, ilçe esnafının sorunlarının değerlendirildiği toplantı düzenledi.

26.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:28
Tomarza Belediyesi esnafla toplantı düzenledi

Belediyesi ile Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, ilçe esnafının sorunlarının değerlendirildiği toplantı düzenledi.

Belediyedi toplantıya, Tomarza Belediye Başkanı , Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, belediyenin birim amirleri, encümen üyeleri ve esnaf katıldı.

Başkan Şahin, "Esnafımız taleplerini dile getirdi. Meclis üyelerimiz ve teknik ekibimizle birlikte değerlendirme yaparak sorunlara çözüm üreteceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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