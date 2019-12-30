Tom Hanks ve ailesine Yunan vatandaşlığı verildi

30.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Amerikalı aktör Tom Hanks ve ailesine Yunan vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı. Kararın Hanks'in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle alındığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, CNN'e Tom Hanks'in Temmuz 2018'de Attika bölgesinde 74 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Hanks ve eşi 'My Big Fat Greek Wedding'n yapımcısı

Teodorikakos ayrıca Antiparos bölgesinde evi bulunan ve yazlarını burada geçiren Hanks'in Yunanistan'ın tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi.

Tom Hanks ve annesi Yunan olan eşi Rita Wilson, konusu Yunanistan'da geçen ya da Yunan toplumunn tanıtıldığı bir dizi filmin yapımcılığını üstlenmişti.

Bunlar arasında Mamma Mia ile Yunan bir kadının Yunan olmayan sevgilisini ailesine kabul ettirme çabasını konu alan Kalbinin Sesini Dinle (My Big Fat Greek Wedding) filmleri de var.

Tom Hanks ve Rita Wilson'la çocuklarının vatandaşlık için bir yıl içinde yemin etmeleri gerekiyor.