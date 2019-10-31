Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 5 aylık oğulları ameliyata alındı

31.10.2019 11:58

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ve meslektaşı Almeda Abazi 13 Şubat'ta yurt dışında dünyaevine girdi. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleri kafasındaki kistten dolayı bugün ameliyata alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre: Bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.

OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Tolgahan Sayışman ve çocuk oyuncu Emir Özyakışır'ın üstlendiği Şampiyon dizisi yakın zaman sonra TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynuyor. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.

DERMOID KİST NEDİR?

Dermoid kist, iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Orantıları genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm'ye kadar uzanabilir. Hastalığın erken teşhisi önemlidir. Bundan dolayı fark edildiği ilk anlarda hekime başvurulması son derece önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar bulunabilir. Genellikle içlerinde yoğun şekilde sarı bir sıvı bulunur.