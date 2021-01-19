Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl? Tolgahan Sayışman nerede kaza yaptı?
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Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl? Tolgahan Sayışman nerede kaza yaptı?

19.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:17
Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl? Tolgahan Sayışman nerede kaza yaptı?

Tolgahan Sayışman trafik kazası yaptı. Üzücü gelişme gündeme otururken vatandaşalar Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumunu merak etti. Peki, Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti.Dönüş yolunda kaza geçiren ünlü oyuncu ve arkadaşının oldğu araç takla attı. Peki, Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl? Tolgahan Sayışman nerede kaza yaptı?

TOLGAHAN SAYIŞMAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

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