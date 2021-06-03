Tolga Tatari kimdir? Tolga Tatari kaç yaşında, nereli?

Başarılı girişimleriyle adından bahsettiren Tolga Tatari, özel hayatıyla da gündem konusu oluyor. İdil Yazar'la bir dönem evli olan Tolga Tatari hakkında Tolga Tatari kimdir? Tolga Tatari kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte, Tolga Tatari'nin hayatı, biyografisi ve eğitimi hakkında detaylar...

Tolga Tatari kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Özel hayatının yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla da adından bahsettiren Tolga Tatari hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TOLGA TATARİ KİMDİR?

Tolga Tatari 23 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Konser, parti organizasyonları yapan, yurtdışından sanatçı getiren ve Türkiye'de sanatçı menejerliği yapan Hip Productions'ın kurucu ortaklarından oldu.

TOLGA TATARİ BİYOGRAFİSİ

Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunu olan Tolga Tatari; iş hayatına 21 yaşında, büyük işletmeler için web tabanlı yazılım projeleri geliştirmek üzere kurduğu kendi şirketi ile başladı.

Projelerin kodlama ve yönetim aşamalarını kendisi üstlenen Tatari, 2008 yılında ortakları ile birlikte Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından olan Markafoni'nin temellerini attı. Şirketin, 5 ülkede 20'den fazla e-ticaret sitesi oluşturmasına ve yönetimlerine destek verdi. 2014 yılında Markafoni'deki hisselerini Naspers Group'a devretti.

Tolga Tatari, 2017 yılından bu yana omni-channel operasyonları yapmayı sağlayan e-ticaret platformu Akinon'da, ortakları ile birlikte dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen perakende markalarına, operasyonlarını tüm kanallarda kesintisiz, uyumlu, güvenli ve hızlı sürdürebilmeleri için omni-channel çözümleri üretmekte ve şirketlerin dijital dönüşümlerine destek vermektedir.

Tatari, yarı zamanlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine e-ticaret dersleri vermektedir.