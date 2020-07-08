Tolga Sarıtaş yeni dizisi hakkında konuştu Oyuncu Tolga Sarıtas¸, o¨nceki gu¨n VadI·stanbul'da objektiflere yansıdı. Sarıtaş, yeni dizisi hakkında gelen bir soruya yanıt verdi

Yakın dostlarıyla VadI·stanbul'da bir restoranda bulus¸up yemek yiyen Sarıtas¸, hayranları tarafından yogˆun ilgiyle kars¸ılas¸tı. Samimi ve mu¨tevazi halleriyle dikkat c¸eken oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotogˆrafı c¸ektirmeyi ihmal etmedi.

'KISA BİR TATİL YAPTIK'

Muhabirlerin fotogˆraf istegˆini kırmayan oyuncu, ayaku¨stu¨ sohbet ederek, "Her s¸ey c¸ok gu¨zel gidiyor kısa bir tatil yaptık, s¸imdi yakın zamanda dizimizin c¸ekimleri bas¸lıyor ona hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SARITAŞ'IN PARTNERİ AYÇA AYŞİN TURAN

Sarıtaş, 'Arıza' adlı dizide Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Seçkiner Alıcı, Cavit Çetin Güner, Levent Can, Hakan Salınmış, Yağızcan Konyalı, Hazal Benli ve Cankat Aydos gibi isimler yer alıyor.& ;

Arıza dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.





Kaynak: Snob Magazin