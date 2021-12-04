Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi - Haberler Magazin
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Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

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Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

Başarılı oyunculuğu ve sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşkla gündemde olan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan Efendi adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Sarıtaş, o soru karşısında ne yapacağını şaşırdı

Yeni dizisi hakkında bilgi vermek istemeyen oyuncu, "Bir aile dizisi geliyor." demekle yetindi.

Bugüne kadar pek çok yıldız ile başrolü paylaşan Sarıtaş, muhabirlerin "Oynadığınız dizilerde en iyi anlaştığınız kadın oyuncu kim?" sorusunu, "Bu soruya yanıt veremem" diyerek geçiştirdi.

Tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına "Çok şükür iyiyiz" diyerek cevap verdi.

Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

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