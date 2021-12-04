Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi
Başarılı oyunculuğu ve sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşkla gündemde olan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan Efendi adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Sarıtaş, o soru karşısında ne yapacağını şaşırdı
Yeni dizisi hakkında bilgi vermek istemeyen oyuncu, "Bir aile dizisi geliyor." demekle yetindi.
Bugüne kadar pek çok yıldız ile başrolü paylaşan Sarıtaş, muhabirlerin "Oynadığınız dizilerde en iyi anlaştığınız kadın oyuncu kim?" sorusunu, "Bu soruya yanıt veremem" diyerek geçiştirdi.
Tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına "Çok şükür iyiyiz" diyerek cevap verdi.