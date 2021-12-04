Tolga Sarıtaş'ı terleten soru! Bakın ne cevap verdi

Yeni dizisi hakkında bilgi vermek istemeyen oyuncu, "Bir aile dizisi geliyor." demekle yetindi.

Bugüne kadar pek çok yıldız ile başrolü paylaşan Sarıtaş, muhabirlerin "Oynadığınız dizilerde en iyi anlaştığınız kadın oyuncu kim?" sorusunu, "Bu soruya yanıt veremem" diyerek geçiştirdi.

Tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına "Çok şükür iyiyiz" diyerek cevap verdi.