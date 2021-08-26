Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman biyografisi!
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Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman biyografisi!

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Eski manken Demet Şener'in iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor. İddianın üzerine Tolga Arman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman mesleği nedir? Tolga Arman hayatı ve biyografisi nedir?

Demet Şener'in Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiği söyleniyordu. Eski eşiyle tekrar barışacağı söylentileri yayılırken Şener'in yeni bir aşka yelken açtığı söylenmekte. Demet Şener ile magazine yakalanan Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman mesleği nedir? Tolga Arman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TOLGA ARMAN KİMDİR?

Demet Şener'in aşk yaşadığı söylenen Tolga Arman'ın hayatıyla ilgili internette pek detay yer almıyor. Ancak Tolga Arman'ın lojistik sektörüyle ilgilendiği biliniyor.

Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman biyografisi!

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde rol aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman biyografisi!
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Tolga Arman kimdir? Tolga Arman kaç yaşında, nereli? Tolga Arman biyografisi! - Haberler
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