Tolga Akış kimdir? Zeynep Bastık ile evlenmeye hazırlanan Tolga Akış kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde eski ve yeni şarkılara yaptığı yorumlarla ismini duyuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık ile dünya evine girmeye hazırlanan Tolga Akış, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tolga Akış kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık uzun süredir birlikte olan ve önümüzdeki günlerde evlenmeye hazırlandığı Tolga Akış, magazine yansımasının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Tolga Akış ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984 yılında Bursa'da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.