Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli?

Magazin gündemin sıkça konuşulmaya başlanan Tolga Akış, vatandaşların merak konusu oldu. İşte, Tolga Akış hakkında merak edilenler. Tolga Akış kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulanTolga Akış merak konusu oldu. İşte Tolga Akış hakkında merak edilen Tolga Akış kimdir, Tolga Akış hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Farklı ajanslarda uzun seneler görev yapan Tolga Akış, 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetmektedir.