Tokyo madalya sıralaması! Karate madalyasını kim aldı?

Eray Şamdan! Karate madalyası Eray Şamdan! Karate erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi. Tokyo madalya sıralaması! Karate madalyasını kim aldı?

Japon Naoto Sago'yu 2-1 yenen Eray, zorlu gruptan çıkmayı başardı. Tokyo madalya sıralaması! Karate madalyasını kim aldı?

KARATE MADALYASI

Karate erkekler kumite 67 kg'da Eray Şamdan, A Grubu dördüncü maçında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 2 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi. Yarı finale yükselen Eray, böylece olimpiyat madalyasını garantiledi.

ERAY ŞAMDAN

Madalyayı garantileyen Eray, "Çok mutluyum çünkü çok zorlu bir gruptan çıktım. Japon sporcuyla maçım çok kritikti. Garanti puanlar almaya çalıştım. Beni ve takımımızı destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Milli karatecimiz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile TSİ 14.13'te karşı karşıya gelecek.