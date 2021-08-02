Tokyo 2020 voleybol eşleşmeleri! Voleybol puan sistemi!

Bugün Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı kiminle eşleşecek? Voleybol karar seti! Voleybol 5. set kaç sayıda biter? Voleybol puan sistemi! Güney Kore voleybol takımı oyuncuları!

2 Ağustos Pazartesi günü Rusya ile karşı karşıya gelen ve Rusya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı eşleşmeleri!

TOKYO VOLEYBOL PUAN SİSTEMİ

3 Puanlık puanlama sistemine göre oynanan maçlar sonucuda 3-0 ve 3-1'lik setlerle maçı kazanan takıma 3 puan verilir. Ancak maç 3-2 biterse kazanan takım 2 puan kaybeden takım 1 puan alır.

A MİLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI EŞLEŞMELERİ

Gruptan 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Sırbistan veya Güney Kore olacak.