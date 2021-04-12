TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları SMS yanlış mı geldi? TOKİ'nin resmi açıklaması nedir?

TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi 350 konut projesi kura sonuçları çekildi. Buna göre 2+1 ve 3+1 konutları için asil ve yedek hak sahipleri isimleri açıklandı! Peki TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları nelerdir? Kimlere çıktı? TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları SMS mesajı yanlış mı gönderildi?

TOKİ, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları ile ilgili resmi twitter hesabında "Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur." açıklamasında bulundu. Buna göre SMS mesajları yanlış mı gönderildi? merak edildi.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SMS MESAJLARI YANLIŞ MI GÖNDERİLDİ?

Bugün öğle saatlerinde bazı vatandaşlara TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları ile ilgili SMS mesaj geldi. Fakat TOKİ'nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre mesajlar yanlışlıkla gönderildi.

TOKİ'nin açıklaması şu şekilde:

"DUYURU

Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur."

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU KONUT KURA SONUÇLARI

TOKİ kura sonuçlarına "http://talep.toki.gov.tr/projeler/KahramanmarasDulkadiroglu.html" adresinden ulaşabilirsiniz.

2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...