Tokat-Tek İnekleri Olan Sarı İneği Sattı, Solucan Gübresi Üretimine Başladı

Tek inekleri olan sarı ineği sattı, solucan gübresi üretimine başladı

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyünde yaşayan Münife Sarı (37), 4 çocuğunun eğitimi i çin ahırda bulunan tek inekleri olan sarı ineğini sattıktan sonra, paranın yarısıyla da solucan alıp, gübre üretmeye başladı. Sarı, solucan gübresi üretiminden aylık 4 bin lira kazandığını söyledi.

Dedeli köyünde yaşayan ve serbest çalışan Ahmet Sarı (41) 2 yıl önce ayaklarında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle çalışamamaya başladı. Sarı Ailesi maddi sıkıntılar yaşarken, çocuklarının eğitimine ve ev ekonomisine destek olmak isteyen Ahmet Sarı'nın eşi Münife Sarı, solucan gübresi üretip satmaya karar verdi. Münife Sarı, 1 yıl önce ahırda bulanan tek inekleri olan sarı ineğİ satarak 40 bin solucan aldı. Sarı daha sonra da evlerinin yanında bulunan ahırda solucan gübresi üretimine geçti. Münife Sarı, aracı firmalar ile solucan gübresini organik tarım işletmelerine satarken, solucanları ise Çin'e ihraç etmeye başladı.

Eşinin rahatsızlığından dolayı ahırda son inekleri olan sarı ineğini satarak solucan gübresi üretimine başladığını söyleyen Münife Sarı, Son bir sarı ineğim vardı. Onu sattım. Elde ettiğim paranın yarısını çocuklarımın masraflarında kullandım. Geri kalan para ile ise bu işe girdim. Şu anda 600 bin solucanım var. Aylık 4 bin lira kazanıyorum. Allah devletimizden ve beni bu işe yönlendiren proje danışmanı Semih Efe Danışan'dan razı olsun. 4 çocuğum da okuyor. En büyüğü üniversitede, biri üniversiteye hazırlanıyor, biri ortaokulda, diğeri ise anaokulda eğitim görüyor dedi.

Münife Sarı, köyünde yaşayan kadınların ilk önce girişimini sıcak karşılamadıklarını daha sonra ise kendisini desteklediklerini söyledi.