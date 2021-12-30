Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu - Haberler
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Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 110 litre sahte alkol ile 104 litre etil alkol ele geçirildi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 110 litre sahte alkol ile 104 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 110 litre sahte alkollü içki, 104 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 4/ 52 adet sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 154 adet doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirildi. - TOKAT

Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Tokat'ta yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

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