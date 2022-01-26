Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 10 bin kilogram yem bırakıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube müdürlükleri iş birliğiyle Gıj Gıj mevkisinde yaban hayvanlarına yem verilmesi dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı açıklamada, memleketi insanıyla, doğasıyla, hayvanıyla sevdiklerini söyledi.

Kentte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya 10 bin kilogram yem bırakıldığını belirten Balcı, "Vatandaşlara güzel örnek olabilmek için yem bıraktık. Kamu hizmetlerini yürütürken yaban hayatını da unutmadık. Çünkü onlarla beraber yaşıyoruz. Yaban hayvanları da bizim için çok önemli. Onlar için buğday, arpa ve diğer besinleri doğaya bırakıyoruz. Tokatlı hemşehrilerimizden de yaban hayatını unutmamalarını, hayvanları bu soğuk kış gününde yalnız bırakmamalarını istiyoruz." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İhsan İkinci de katıldı.