Tokat'ta trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı
AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.
TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.B (37) idaresindeki 60 ZL 235 plakalı otomobil, Zile- Turhal kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girip durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.B. (31), ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel