Tokat'ta trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.B (37) idaresindeki 60 ZL 235 plakalı otomobil, Zile- Turhal kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girip durabildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.B. (31), ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Otomobil, Turhal, Tokat, Güncel, Haberler

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