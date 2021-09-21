Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Haberler
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Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Reşadiye D 100 karayolu Kışlaoğlu mevkiinde meydana geldi. İsmail D. idaresindeki 58 ABE 798 plakalı Renault broadway marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü ile yanındaki kişiye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Yaralı iki kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

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