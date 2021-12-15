Tokat'ta orman yangını (1) - Haberler
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Tokat'ta orman yangını (1)

Tokat'ta orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Niksar'ın Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkisinde, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangının söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.


Tokat'ta orman yangını (1)

Tokat'ta orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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