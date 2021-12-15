Tokat'ta orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Niksar'ın Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkisinde, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangının söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.