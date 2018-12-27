Tokat'ta Öğrenci Servisi ile Midibüs Çarpıştı: 14 Yaralı
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Pınarlı ve Gazi Osman Paşa köyünden kent merkezine lise öğrencilerini taşıyan Musa Özer idaresindeki 60 S 0028 plakalı öğrenci servisi ile Osman Güzel (45) yönetimindeki 60 H 0161 plakalı şehir içi yolcu taşıyan midibüs, Tokat-Niksar kara yolu Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Kaya, yaralı öğrencileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA