Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsten yola savrulan kişi hayatını kaybetti.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsten yola savrulan kişi hayatını kaybetti.

Alparslan C'nin (78) kullandığı 34 BLP 372 plakalı minibüs ile Ferzande T. (24) idaresindeki 34 FE 0484 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı.

Minibüsün arka koltuğunda uyuduğu belirtilen Mesut Deniz (30) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Olay yerinde yaşamını yitiren Deniz'in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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