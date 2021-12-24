Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı - Haberler
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Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ta
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El-Bab kentine doğru yola çıktı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El-Bab kentine doğru yola çıktı.

Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende dua edildi ve kurbanlar kesildi.

Niksar ilçesi Köklüce köyünde yaşayan ve komandolara bir süre önce çorap ören 89 yaşındaki Ayşe Çakan da törene katılarak dua etti. Komandolar Çakan'ın elini öperek duasını aldı.

Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldığı törende daha sonra 192 komando, otobüslerle El-Bab'a uğurlandı.

Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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