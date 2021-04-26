Tokat'ta Kovid-19'a yakalanan çift birer hafta arayla vefat etti

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören karı koca birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören karı koca birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Sulusaray ilçesinde yaşayan Hamdi (68) ve Hamide Hasgül (64) çifti iki hafta önce, Kovid-19'a yakalandıkları için Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hamdi Hasgül geçen hafta hayatını kaybetti. Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.

Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren Hamide Hasgül ise bugün yaşamını yitirdi.

Hamide Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu