Tokat'ta kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Tokat'ta kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tokat'ta otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mustafa Erhan Uysal idaresindeki 60 AM 818 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi TOKİ evleri yakınlarında sulama kanalına devrildi.

Araçta sıkışan Uysal, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Uysal, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Mustafa Erhan, Otomobil, Tokat, Güncel, Haber

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