Tokat'ta "Kanal Tokat 2 Projesi" çalışmaları başladı
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Tokat'ta "Kanal Tokat 2 Projesi" çalışmaları başladı

Tokat'ta 'Kanal Tokat 2 Projesi' çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kanal Tokat 2" projesinin başladığını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kanal Tokat 2" projesinin başladığını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokatlılara Kanal Tokat 2'yi armağan edeceklerini söyledi.

Yeşilırmak kenarında yer alan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda başlayan çalışmaların 1 Ekim'e kadar tamamlanacağını belirten Eroğlu, "Baharın gelmesiyle şehrimiz yeşile kavuştu. Birkaç aydır hummalı şekilde Tokat'ımızda çalışmalara başladık. Peyzaj, bitki örtüsü, yeni parkların yapılmasında, şehrimizin her bir noktasındaki insanlarımıza faydalı olmak, onlara güzel hizmetler kazandırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Eroğlu, 2018 yılında hizmete açılan Kanal Tokat'ın sadece Tokat'ta değil, bölgede ve Türkiye'de ses getiren, kendisinden söz ettiren çok önemli bir proje olduğuna işaret ederek, "Bu projemizin ilk etabını 1350 metrelik bir alanda tamamladık. Şu anda projemizi büyütüyor, geliştiriyor ve iki aşamalı olarak yeni bir çalışmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk aşamada Atatürk Köprüsü'nden Tokat Karşıyaka Merkez Camisi kısmına kadar olan alanda Kanal Tokat'ın ikinci kısmını başlatacaklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Demir Köprü'den başlayarak Yazıcıoğlu Köprüsü'ne kadar devam eden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'mız, toplamda 700 metrelik uzunluğa sahip ve 25 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Bu alanla ilgili içinde 9 seyir terasının olduğu balkon konsollar yapacağız. Bu konsolların yanına yürüyüş yolları, bisiklet yolları, 70 kameriye, 3 büyük çocuk oyun parkı yapacağız. Peyzaj, çevre düzenlemesi, yol kenarındaki kaldırımlarımızı granit yapacağız. İçinde sanat ve sanatseverler ile survivor parklarımızı da gençlerimize armağan edeceğiz. Böylesine çok teferruatlı bir projemizin yapımına hafta içerisinde başladık. 1 Ekim'e kadar bu alandaki çalışmalarımızı tamamlayarak Tokatlıların hizmetine sunmak istiyoruz."

Tokat'ta 'Kanal Tokat 2 Projesi' çalışmaları başladı
Tokat'ta 'Kanal Tokat 2 Projesi' çalışmaları başladı
Tokat'ta 'Kanal Tokat 2 Projesi' çalışmaları başladı
Tokat'ta 'Kanal Tokat 2 Projesi' çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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