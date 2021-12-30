Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı - Haberler
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Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta kamyonetin devrildiği kazada baba ve oğlu yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyonetin devrildiği kazada baba ve oğlu yaralandı.

Murat Bayram idaresindeki 28 NS 931 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mustafa Bayram, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Bayram'ın yakınları, yola dökülen patates ve soğan çuvallarını İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla topladı.

Kamyonetle toplanan çuvallar, kamyona yüklenerek götürüldü.

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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