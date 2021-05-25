Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Zile Çekerek yolu Karayün mevkiinde meydana geldi. Otomobille bir kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde çalışma başlattı. - TOKAT

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yüzmek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadını gören komşuları kahroldu
Yüzmek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadını gören komşuları kahroldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce İbrahim Aydemir Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:38:28. #1.16#

title