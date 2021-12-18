Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI - Haberler
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Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TOKAT'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişinin 'Askeri helikopter düştü' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

TOKAT'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişinin 'Askeri helikopter düştü' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kentte, saat 13.00 sıralarında 112 Acil Merkezi'ni arayan kişi, kent merkezinin 20 kilometre uzağındaki merkeze bağlı Kömeç köyü yakınlarında dağlık kesime askeri helikopter düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Köy muhtarı Ahmet Şahin "Jandarma komutanımızın araması ile olayı duyduk. Emirseyit ile Kömeç arasında helikopter düştü diye ihbar yapılmış. Biz de bunun üzerine köylülerimizi seferber ettik. Arazide arama yaptık. Sonraki gelen haber de ise asılsız çıktığını öğrendik. Panik olduk" diye konuştu.

Köylülerden Selahattin Tanboğa ise ambulans ve itfaiye ekiplerinin geldiğini belirterek, "Helikopter düştü dediler. Sağa sola baktık yok. Vatandaşın biri ot yakmış. Duyduğumuzda panikle aramaya başladık" dedi.

Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Son dakika haberi: TOKAT'TA, 'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

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