Tokat'ta hayvan otlatmaya giden kişiden 4 gündür haber alınamıyor
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya (43), 4 gün önce otlatmak için hayvanlarını yaylaya götürdü.
Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerinin, Kaya'nın bulunması için başlattıkları arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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