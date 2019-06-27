Tokat'ta hayvan otlatmaya giden kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta hayvan otlatmaya giden kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta hayvan otlatmaya giden kişiden 4 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya (43), 4 gün önce otlatmak için hayvanlarını yaylaya götürdü.

Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin, Kaya'nın bulunması için başlattıkları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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