Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

TOKAT'ta, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütü destekledikleri ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D. ve M.C.B., gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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