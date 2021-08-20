Tokat'ta eşi ile kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tahliyesinin ardından itiraz üzerine tutuklandı

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından tahliye edilen şüpheli, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından tahliye edilen şüpheli, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eşini 23 kez bıçaklayan Samet A'nın tahliye edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edildi.

Jandarma ekipleri Samet A'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Samet A, mahkemece yeniden tutuklandı.

Merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan'da Samet A, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Özlem A. ile kayınpederi M.D'yi bıçakla yaralamış, gözaltına alınan Samet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Zanlı, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu