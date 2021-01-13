Tokat'ta çöken istinat duvarının altında kalan kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta çöken istinat duvarının altında kalan kadın yaralandı

13.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:15
Tokat'ta çöken istinat duvarının altında kalan kadın yaralandı

Tokat'ta istinat duvarının çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Tokat'ta istinat duvarının çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Soğukpınar Mahallesi Bey Sokak'ta iki katlı ahşap evin yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalarak yaralanan Fatma Merve Akar (29), yakınları tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akar, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta çöken istinat duvarının altında kalan kadın yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:14:35. #1.14#
title