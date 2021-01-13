Tokat'ta çöken istinat duvarının altında kalan kadın yaralandı
13.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:15
Tokat'ta istinat duvarının çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Tokat'ta istinat duvarının çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Soğukpınar Mahallesi Bey Sokak'ta iki katlı ahşap evin yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalarak yaralanan Fatma Merve Akar (29), yakınları tarafından çıkarıldı.
Ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akar, tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu