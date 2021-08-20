Tokat'ta cinsel istismar iddiasıyla esnaf tutuklandı
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Tokat'ta cinsel istismar iddiasıyla esnaf tutuklandı

Tokat'ta cinsel istismar iddiasıyla esnaf tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'tın Erbaa ilçesinde erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

Tokat'tın Erbaa ilçesinde erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

İlçe merkezinde esnaflık yapan A.H. (55), arabasına aldığı 14 yaşındaki erkek çocuğu H.Y'yi Kelkit Çayı kenarına götürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.H'yi gözaltına aldı.

Psikolog eşliğinde H.Y'nin ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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