Tokat'ta çilek hasadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çilek hasadı başladı.

Tarım Tokat Projesi kapsamında Tokat Valiliği ve Reşadiye Kaymakamlığının destekleri ile ilçeye bağlı Bostankolu ve Çamlıkaya köylerinde yetiştirilen çileklerin hasadı başladı.

Bahçede ilk hasadı Reşadiye Kaymakamı Murat Mete yaptı.

Vatandaşların gelip, bahçeden kendilerinin de toplayabileceği çileklerin kilosu 7 liradan satılıyor.

Bostankolu ve Çamlıkaya köylerinde kurulan toplamda 9 bin metrekare büyüklüğünde çilek bahçeleri için damlama sulama sistemleri malzemeleri ve toplamda 25 bin çilek fidesi 9 çiftçiye dağıtılmıştı.

Kaynak: AA