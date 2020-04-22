Tokat'ta cadde ve sokaklara maske ve eldiven kutuları yerleştirildi
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Tokat Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Tokat'ta cadde ve sokaklara maske ve eldiven kutuları yerleştirildi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat Belediyesi tarafından kentin 75 noktasına maske ve eldiven kutuları yerleştirildi.

22.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:56
Tokat'ta cadde ve sokaklara maske ve eldiven kutuları yerleştirildi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat Belediyesi tarafından kentin 75 noktasına maske ve eldiven kutuları yerleştirildi.

Belediye Başkanlık binası önünde atık kutular hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eldiven ve maske atıklarının çöp kutularına, çöp konteynerlerine atılmaması gerektiğini söyledi.

Atık maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirildiğini belirten Eroğlu, "Son dönemlerde özellikle maske kullanımının öneminden bahsediyoruz. Her ne olursa olsun, maskelerimizi takarak sosyal mesafemize dikkat edelim, kişisel hijyenimizi en üst seviyede uygulayalım ve evde kalalım. Özellikle maskelerin geri dönüşümüne, çevreye zarar vermemesine dikkat etmek gerekiyor. Belediye olarak şehrimizin her bölgesine monte edeceğimiz atık maske, eldiven ve tek kullanımlık kıyafet kutuları ile kullanılmayan atık hale gelen maskeleri çöplere değil, bu kutulara atmanızı istirham ediyoruz." dedi.

Normal çöplere maske ve eldivenlerin atılmaması gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Atma ihtiyacı hissettiğinizde evinizdeki çöplere atmadan, muhafaza ettikten sonra bu kutulara atabilirsiniz. Ekiplerimiz tarafından bu atıkları güvenli şekilde imha ederek şehrimiz ve insanımız için zararlı hale gelmesini önleyeceğiz. Rabbim en kısa sürede milletimize sağlık sıhhat versin, inşallah çok yakında normal hayatımıza döneceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Eroğlu ve vatandaşlar, atık maske ve eldivenleri atık kutularına attı.

Kaynak: AA

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