Tokat'ta buzlanma sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kar yağışı sonrasında oluşan buzlanma nedeniyle araç sürücüleriyle yayalar zor anlar yaşadı.

Tokat'ta kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düşmesi sonucu yollar buz pistine döndü. İl Sağlık Müdürlüğüne çıkan rampa yolda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kayan araçların birçoğu yoldan çıkamayarak geri döndü. Buzlu yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar ise kendini yerde buldu. Vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yere düşen vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda ise kayarak makas atan kamyon yolu trafiğe kapattı. Ağaçlara çarpan kamyonun kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. - TOKAT