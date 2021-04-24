Tokat'ta belediye bandosu Kovid-19 nedeniyle evde kalanlar için sokak sokak gezip konser veriyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar çalıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar çalıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulan bando takımı, özel olarak hazırlanan tır üzerinde akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendirerek, koronavirüs sebebiyle evlerinde dışarı çıkmayan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyor.

İftar sonra mesaisine Erbaa Belediyesi binası önünden marşlar çalarak başlayan bando takımı, belirlenen güzergahlarda zabıta ekipleri ile gezilerini sürdürüyor.

Vatandaşlar da balkon ve evlerinin önlerinde çalınan marş ve şarkılara eşlik ederek, cep telefonları ile bu anları kaydediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız