Tokat'ta 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları başladı

TOKAT'ın en eski mescitlerinden olan ve Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 820 yıllık mescitte restorasyon çalışmaları başlatıldı.