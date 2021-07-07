Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi
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Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi

Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.

İlçeye bağlı Akpınar yaylasında hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Murat Yılmaz, AA muhabirine, yaylada hayvanlarını kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek, "Jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var, 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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