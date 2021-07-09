Tokat'ta 459 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Tokat'ta 459 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Tokat'ta 459 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, il genelinde 459 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, il genelinde 459 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Sümbül, AA muhabirine, Kovid-19 vakalarını bitirmek için aşı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Sümbül, "Aşı çalışmalarımız hastane ve aile sağlık merkezleri ile Cumhuriyet Meydanı ve ilçelerimizde kurduğumuz çadırlarda devam ediyor. Tokat genelinde 286 bin kişiye birinci doz, 150 bin kişiye ikinci doz, 23 bin kişiye de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşılama oranımız yüzde 48 civarında. Hastanelerimiz saat 24.00'e kadar aşılama yapıyor. Bu virüsten kurtulmak istiyorsak aşı yaptırmalıyız. Nüfusumuzun en az yüzde 70'ini aşılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aşılamanın il genelinde etkisini göstermeye başladığını dile getiren Sümbül, "Vaka oranlarımızda düşüş oldu. Bu düşünün devam etmesi gerekiyor. Aşı olduktan sonra da Bakanlığımızın belirlediği tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. İnşallah aşılama ile bu virüsten kurtulacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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