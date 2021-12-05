Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 serender ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKAT (İHA) - TOKAT (İHA) – Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 serender ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gökal Beldesi Güldere Mahallesi'nde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında Ünal Kaya'ya ait 1 ahır, 1 samanlık, Osman Kaya'ya ait 1 samanlık, Ömer Kaya'ya ait 1 samanlık 1 serender alevlere teslim oldu. Gökal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken vatandaşların yaşadığı çaresizlik cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title