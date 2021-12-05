Tokat'ta 3 samanlık ile 1 ahır alevlere teslim oldu

TOKAT (İHA) - TOKAT (İHA) – Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 serender ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gökal Beldesi Güldere Mahallesi'nde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında Ünal Kaya'ya ait 1 ahır, 1 samanlık, Osman Kaya'ya ait 1 samanlık, Ömer Kaya'ya ait 1 samanlık 1 serender alevlere teslim oldu. Gökal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken vatandaşların yaşadığı çaresizlik cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT