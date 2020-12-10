Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
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Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

10.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:37
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan A.B. ve S.Y.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 107 sikke, 10 yüzük, haç figürlü 4 kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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