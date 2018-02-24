Tokat Merkezli Fetö Operasyonunda, 7 Hukukçuya Gözaltı Kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 1'i ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 1'i daha önceden ihraç edilmiş hakim, 3 avukat ve 3 hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 hukukçu için gözaltı kararı verildi. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 hukukçunun ikametlerinin bulunduğu İzmir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa illerinde arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Operasyonların bu karar doğrultusunda başlatıldığı bildirildi. - TOKAT