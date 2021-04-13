Tokat'ta çocuklara "ilk orucum" hediyesi verilecek
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Tokat'ta çocuklara "ilk orucum" hediyesi verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tokat'ta çocuklara 'ilk orucum' hediyesi verilecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'İlk orucum' projesi ile çocukları bir nebze de olsa sevindirerek çeşitli hediyeler vereceklerini söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'İlk orucum' projesi ile çocukları bir nebze de olsa sevindirerek çeşitli hediyeler vereceklerini söyledi.

Tokat Belediyesi, bu yılda korona virüsü salgını nedeniyle Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklara bir sürpriz hazırladı. Bu kapsamda, ilkorucum.com adresinden kayıt yaptıran 6-9 yaş arasındaki tüm Tokatlı çocuklara sürpriz hediyeler gönderilecek. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'İlk Orucum' projesi ile çocukları bir nebze de olsa sevindirmek istediklerini belirterek, "Ramazan denilince aklımıza hep çocukluk yıllarımız, o günlerde tuttuğumuz oruçlar gelir. Bu sebeple naçizane "eski ramazanlar güzeldi" demek yerine "çocukluk yıllarımıza isabet eden ramazanlar daha güzeldi" demenin doğru olduğunu düşünüyorum. İftar ve sahur sofraları, Teravih Namazı, Kadir Gecesi ve daha nice manevi güzellikleriyle bu ay hepimizde farklı bir coşku ve heyecan uyandırıyor. Tüm dünyayı kuşatan korona illeti, birçok geleneğimize, ananelerimize sekte vurdu. Ancak bizler yine de ne olursa olsun çocukluğumuzun o güzel ramazanlarını, çocuklarımıza miras bırakmak için çalışmaya kararlıyız. Bunun için Tokat Belediyesi olarak hazırladığımız 'ilk orucum' projemizle çocuklarımızı bir nebze de olsa sevindirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, Ramazan Bayramında çocuklara sürpriz hediyelerinin olacağını belirterek, "Projemiz kapsamında bu Ramazan ayında çocuklarımız için hazırladığımız eğitici-eğlendirici imsakiyelerimizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca 9 yaş üst sınırı olmak kaydıyla, ilk oruçlarını tutan ve ilkorucum.com sitesine kaydını yapan tüm çocuklarımıza Ramazan Bayramı öncesinde hediyelerine kavuşmuş olacaklar. Bu vesileyle de değerlerimize sahip çıkmaya devam eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, bu güzelliği doya doya yaşayacağımız ve bayramlaşma sevinci ile tamamlayacağımız bir Ramazan ayı diliyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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