Tokat'a şehit ateşi düştü
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Tokat'a şehit ateşi düştü

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

29.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:04
Tokat'a şehit ateşi düştü

'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla 'na getirildi. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesini Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü, şehidin annesi Raziye Akın, şehidin kardeşleri ile yakınları karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Akın'ın cenazesi yarın öğlen namazı sonrası merkeze bağlı Uğrak köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

Kaynak: DHA


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: Tokat'a şehit ateşi düştü
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