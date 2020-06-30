Togo Filmi Togo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Togo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Togo, kasabayı etkisi altına alan salgının tedavi edilmesi için zorlu bir yolculuğa çıkan bir adam ve köpeğin hikayesini konu ediyor. Ölümcül bir salgın Alaska’nın Nome kasabasını etkisi altına almıştır. Tek tedavi imkanı 600 mil ötedeki kasabadadır. Kasabada bulunan antitoksin serumun getirilmesi gerekir ancak bu pek de kolay bir iş değildir. Kasaba halkı, serumun getirilebilmesi için köpek eğitmeni olan Leonhard Seppala’dan yardım ister. Yardım etmeyi kabul eden Leonhard Seppala, cılız görünümlü, yaşlı bir Sibirya kurdu olan Togo ile birlikte yola koyulur. Togo'yu yavru olduğu dönemden beri tanıyan Seppala'nın eşi Constance, Togo’nun her koşulda cesaret ve sadakat göstereceğinden emindir. Serumun bulunduğu kasabaya adım adım yaklaşan Seppala ve Togo, yolculuk sırasına korkunç bir fırtınayla karşı karşıya kalır. -70 dereceye varan soğukta Togo ve Seppala büyük bir yaşam mücadelesi verecektir.

Yönetmen: Ericson Core

Senaryo: Tom Flynn

Oyuncular: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer , Adrien Dorval, Madeline Wickins, Michael Greyeyes , Nive Nielsen, Nikolai Nikolaeff, Thorbjørn Harr, Catherine McGregor, Michael McElhatton, Brandon Oakes, Paul Piaskowski, Michael Gaston, Shaun Benson, Zahn McClarnon, Jamie McShane, Sean Hoy, Tom Carey, Chad Nobert , Mark Krysko, Elena Porter, Dave Trimble, Barb Mitchell, Steven McCarthy, Sarah Wheeldon, Ben Wong

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Togo

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 113 dk.

Dağıtıcı Firma: Walt Disney

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com