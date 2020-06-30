Togo Filmi
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Togo, kasabayı etkisi altına alan salgının tedavi edilmesi için zorlu bir yolculuğa çıkan bir adam ve köpeğin hikayesini konu ediyor. Ölümcül bir salgın Alaska’nın Nome kasabasını etkisi altına almıştır. Tek tedavi imkanı 600 mil ötedeki kasabadadır. Kasabada bulunan antitoksin serumun getirilmesi gerekir ancak bu pek de kolay bir iş değildir. Kasaba halkı, serumun getirilebilmesi için köpek eğitmeni olan Leonhard Seppala’dan yardım ister. Yardım etmeyi kabul eden Leonhard Seppala, cılız görünümlü, yaşlı bir Sibirya kurdu olan Togo ile birlikte yola koyulur. Togo'yu yavru olduğu dönemden beri tanıyan Seppala'nın eşi Constance, Togo’nun her koşulda cesaret ve sadakat göstereceğinden emindir. Serumun bulunduğu kasabaya adım adım yaklaşan Seppala ve Togo, yolculuk sırasına korkunç bir fırtınayla karşı karşıya kalır. -70 dereceye varan soğukta Togo ve Seppala büyük bir yaşam mücadelesi verecektir.
Yönetmen: Ericson Core
Senaryo: Tom Flynn
Oyuncular: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer , Adrien Dorval, Madeline Wickins, Michael Greyeyes , Nive Nielsen, Nikolai Nikolaeff, Thorbjørn Harr, Catherine McGregor, Michael McElhatton, Brandon Oakes, Paul Piaskowski, Michael Gaston, Shaun Benson, Zahn McClarnon, Jamie McShane, Sean Hoy, Tom Carey, Chad Nobert , Mark Krysko, Elena Porter, Dave Trimble, Barb Mitchell, Steven McCarthy, Sarah Wheeldon, Ben Wong
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Togo
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: Walt Disney
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com