TOGG fiyatları belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG özellikleri nelerdir? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tanıtıldığından beri yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ücreti belli oldu mu?

TOGG, titiz çalışma sonucu sunuldu. İlk sunumdan itibaren beğenilken otomobil herkesin gözdesi konumda. En merak edilen sorular ise, TOGG fiyatı ne kadar? TOGG özelikleri neler? gini sorular. Merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizdedir.

İLK YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLİYOR?

İlk yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atıldı. küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladı. edarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fatih Altaylı köşesinde TOGG fiyatı ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. 18 ay gibi bir sürede tamamlanacak yerli otomobil TOGG'un baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması bekleniyor. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG'a sahip olabilirler.

TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$)

TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$)

TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$

TOGG ÖZELLİKLERİ

-Daha hızlı şarj edilebilir.

-500 kilometre menzili olacak

-Yüksek güvenlik seviyesi

-Gelişmiş batarya yönetim

-İnternete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak.

-"Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

-Sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş özellikler arasındadır.