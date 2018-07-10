Toga'dan Velilere Çağrı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren Çaycuma Toga Spor Kulübü ilk ve tek profesyonel Cimnastik Eğitim Kursları başladı.

Toga Spor Kulübü Cimnastik Antrenörü Arzu Aydın; "Çocuklarımızı erken yaşta spor alışkanlığı kazanmaya ve ilerde sporu yaşam tarzı haline getirmeye teşvik edip, çocuklarımıza zengin öğrenme deneyimleri yaşatarak onların koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma gibi temel motor hareketlerini geliştirerek, evde televizyon, tablet ve bilgisayar karşısında hareketsiz vakit geçirmelerini önlemektir. Bunları antrenör gözetiminde, teknik malzemelerin bulunduğu nezih bir ortamda enerjilerini boşaltmalarını sağlamak için varız" dedi. - ZONGULDAK