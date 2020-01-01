TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya'da Orman Mühendisleri ile buluştu
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TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya'da Orman Mühendisleri ile buluştu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

01.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:44
TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya'da Orman Mühendisleri ile buluştu

Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.


TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Kızılkaya, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Mühendisleri Odası Bursa Yönetim Kurulu üyesi İsa Kolay, Orman Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Cihan Köse'de, Bölge Müdür Yardımcıları, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri, odaya kayıtlı Mühendisler ve Danışman Mühendislerin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantının açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ziyaretlerinden dolayı Başkan Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.


Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz konuşmasında; Meslektaşlarının sorunlarına çözümler bulmak ve çalışanların dertlerini gidermek için kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.


Toplantıda; Tüm Orman Mühendislerinin görüşlerinin alındığı ve yapılan tespitlerin ayrıntılarıyla görüşüldüğü açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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